صور.. اضبط مخالفة.. الحفر تعوق سير المارة والسيارات بشوارع بنى سويف





بنى سويف - أيمن لطفى

تنتشر الحفر بالشوارع الرئيسية بمدينة بنى سويف، ما يعوق حركة سير المارة والسيارات، وذلك بسبب ترك المؤسسات والهيئات الحكومية أماكن الحفر بعد تركيب وصلات الصرف الصحى أو توسعة جانبى الشارع ، دون إعادة رصفها ورد الشىء لأصله، وتقدم الأهالى بالعديد من الشكاوى دون جدوى .

ويقول أنطوان لمعى سليمان ،صاحب محل بشارع البحر، إنه منذ أكثر من أربع سنوات أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف توسعة الشارع من الجانبين بأخذ مساحة تقارب مترا ونصف المتر من أمام المحلات التجارية ولم يتم إعادة رصفها حتى الآن ، فتحولت إلى مجموعة من الحفر، فضلا عن وضع حاجز من البلدورات بامتداد جانبي الشارع ، ترتفع عن الاجزاء التى لم ترصف ، مما يصعب على كبار السن من المارة وأصحاب المحال صعودها وهبوطها.

وأضاف محمد عبد الله طالب بجامعة بنى سويف يقيم شارع الروضة قائلا: شركة مياه الشرب والصرف الصحى قامت بحفر طريق الكورنيش الدائرى إلى تقاطع شارع الروضة مع أحمد عرابى لتركيب خط طرد لمحطة رفع قرية الدوية بمركز بنى سويف، وبعد انتهاء الأعمال تركت الشركة أماكن الحفر بامتداد الشارع دون إعادة رصفها وردها لأصلها، ما تسبب فى إعاقة سير المواطنين، فضلا عن تأثيره على السيارات المارة بالشارع وإتلافها.



ارتفاع البلدورات عن مستوى شارع البحر ببنى سويف



انتشار الحفر فى الشوارع الرئيسية



ترك مساحة من الشارع بدون رصف



الوحدة المحلية تركت التوسعة بدون اعادة رصف



حفر بامتداد شارع الروضة