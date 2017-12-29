صور.. استمرار موجة الصقيع الثلجية فى أمريكا وكندا وألمانيا





رويترز – أ ف ب

تواجه كندا وألمانيا ومعظم مناطق الشمال الشرقى والغرب الأوسط الأمريكى موجة من الطقس المتجمد فى أعقاب عيد الميلاد، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى 29 درجة مئوية تحت الصفر فى نورث داكوتا مع تحذير خبراء الأرصاد الجوية من أن بداية العام الجديد قد تشهد طقسا شتويا قارس البرودة.

وقال بوب أورافيك المتحدث باسم الهيئة الوطنية للطقس إن تيوجا، التى تبعد نحو 322 كيلومترا شمالى بسمارك، باتت أكثر بقعة فى الولايات المتحدة برودة مع انخفاض درجة الحرارة إلى نحو 26 درجة تحت الصفر عصر الخميس بالتوقيت المحلي.

وأضاف: "بحلول الصباح ربما تكون درجات الحرارة المتدنية بين 26 إلى 29 درجة مئوية تحت الصفر فى مناطق شمالى وشمال شرقى نورث داكوتا بل ربما فى شمال مينيسوتا".

وفى كندا، غطت الثلوج الشوارع ونهر سانت لورانس، وجددت وزارة البيئة الكندية تحذيراتها للمواطنين، ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة فى القطب الشمالى الى مطلع عام 2018، وفقا لما ذكرته الوزارة.



البرد فى أمريكا



الثلوج تغطى نهر سانت لورانس فى كندا



الثلوج فى كندا



الطقس فى ألمانيا



الطقس فى الولايات المتحدة



تجمد نهر سانت لورانس فى كندا



مواطن فى أمريكا يحتمى من البرد



موجة صقيع فى أمريكا