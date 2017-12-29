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صور.. استمرار احتفالات الكريسماس فى أمريكا وروسيا

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 09:15 م
صور.. استمرار احتفالات الكريسماس فى أمريكا وروسيا احتفالات الكريسماس


تصوير _ رويترز – أ ف ب
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تواصل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا احتفالات أعياد الميلاد، قبيل ليلة رأس السنة الميلادية، وسط انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة واجتياح موجة صقيع للبلاد.

وفى وقت سابق، سلطات مدينة نيويورك، أعلنت أنها تتوقع مشاركة حوالى مليونى شخص فى احتفال ليلة رأس السنة فى ميدان "تايمز سكوير" ليل الأحد المقبل، مشيرة إلى أن الإجراءات الأمنية ستكون مشددة للغاية لضمان سلامة المحتفلين بالعام الجديد.

 وقال رئيس بلدية المدينة بيل دى بلازيو خلال مؤتمر صحفى أن "هذا الحدث السنوى هو واحد من أكثر الأشياء التى يربطها الناس، فى الولايات المتحدة كما فى العالم أجمع، بنيويورك"، والاحتفال ببداية العام الجديد فى ميدان تايمز سكوير تقليد سنوى متواصل منذ 110 سنوات تشارك فيه حشود من داخل الولايات المتحدة وسياح من العالم أجمع. وهذه السنة سيكون الطقس باردا جدا بالمقارنة مع العام الماضى حين بلغت درجة الحرارة صفر مئوية.

احتفالات الكريسماس فى روسيا
احتفالات الكريسماس فى روسيا

 

الكريسماس فى الولايات المتحدة
الكريسماس فى الولايات المتحدة

 

الكريسماس فى روسيا
الكريسماس فى روسيا

 

جانب من احتفالات الكريسماس فى الولايات المتحدة
جانب من احتفالات الكريسماس فى الولايات المتحدة

 

جانب من الكريسماس فى روسيا
جانب من الكريسماس فى روسيا

 

عام 2018 فى روسيا
عام 2018 فى روسيا
احتفالات الكريسماس فى روسيا
احتفالات الكريسماس فى روسيا

 

احتفالات رأس السنة فى روسيا
احتفالات رأس السنة فى روسيا

 

جانب من احتفالات الكريسماس فى روسيا
جانب من احتفالات الكريسماس فى روسيا

 

جميلات روسيا يحتفلون بالكريسماس
جميلات روسيا يحتفلون بالكريسماس
احتفالات الكريسماس فى روسيا
احتفالات الكريسماس فى روسيا

 

احتفالات رأس السنة فى روسيا
احتفالات رأس السنة فى روسيا

 

جانب من احتفالات الكريسماس فى روسيا
جانب من احتفالات الكريسماس فى روسيا

 

جميلات روسيا يحتفلون بالكريسماس
جميلات روسيا يحتفلون بالكريسماس

 


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