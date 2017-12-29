صور.. إصابة 50 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة

صور.. إصابة 50 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزةالجمعة، 29 ديسمبر 2017 06:50 م
قنابل مسيلة للدموع - أرشيفية
(أ ش أ)
إضافة تعليق
ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، أن حصيلة أحداث المواجهات الميدانية الدائرة شرق القطاع مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتى استخدم فيها الاحتلال الأعيرة النارية المباشرة، بلغت حتى الآن 50 مصابا فلسطينيا بجروح، منهم 5 فى حالة خطيرة.
وقال المتحدث باسم الوزارة فى قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، فى تصريح مساء اليوم، إن عدد المصابين بلغ حتى الآن 11 بشرق جباليا، منها واحدة خطيرة فى البطن.. و 19 شرق غزة منها واحدة خطيرة فى الرأس و 6 شرق البريج، منها واحدة خطيرة فى الصدر.. و14 شرق خان يونس، منها واحدة خطيرة فى البطن وأخرى فى الحوض.. وأشار إلى إصابة 120 آخرين بالاختناق بالغاز، تمت معالجتهم ميدانيا.
احتجاجات ضد الاحتلال الإسرائيلى
احتجاجات فى خان يونس
إصابات وسط المتظاهرين
إصابة 50 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة
جانب من الاحتجاجات
فلسطينيون قرب الاحتجاجات
فلسطينيون
قوات الاحتلال تستخدم العنف ضد المتظاهرين
قوات الاحتلال
مصاب فلسطينى
إضافة تعليق
منافسة شرسة بين 10 أفلام فى يناير 2018.. النجوم يبدأون سباق الإيرادات مبكرا.. كريس هيمسوورث يتحدى "طالبان" فى 12Strong.. ميريل ستريب تكشف الفساد خلال THE POST.. وجيسيكا تشاستين تحتال على العالم فى Molly's Game
المسجد والكنيسة ينتصران على الإرهاب بحلوان..إمام مسجد ينادى المواطنين للتصدى لهجوم إرهابى على كنيسة..نائب: بيوت الله يفتديها المصريون بدمائهم..الخولى:الجينات المصرية الأصيلة ظهرت..بطولة جديدة يسطرها المصريون
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة