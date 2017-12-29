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السبت، 30 ديسمبر 2017 06:36 ص
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صور.. إصابة 50 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 06:50 م
صور.. إصابة 50 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة قنابل مسيلة للدموع - أرشيفية


(أ ش أ)
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ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، أن حصيلة أحداث المواجهات الميدانية الدائرة شرق القطاع مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتى استخدم فيها الاحتلال الأعيرة النارية المباشرة، بلغت حتى الآن 50 مصابا فلسطينيا بجروح، منهم 5 فى حالة خطيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة فى قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، فى تصريح مساء اليوم، إن عدد المصابين بلغ حتى الآن 11 بشرق جباليا، منها واحدة خطيرة فى البطن.. و 19 شرق غزة منها واحدة خطيرة فى الرأس و 6 شرق البريج، منها واحدة خطيرة فى الصدر.. و14 شرق خان يونس، منها واحدة خطيرة فى البطن وأخرى فى الحوض.. وأشار إلى إصابة 120 آخرين بالاختناق بالغاز، تمت معالجتهم ميدانيا.

احتجاجات ضد الاحتلال الإسرائيلى
احتجاجات ضد الاحتلال الإسرائيلى

 

احتجاجات فى خان يونس
احتجاجات فى خان يونس

 

إصابات وسط المتظاهرين
إصابات وسط المتظاهرين

 

إصابة 50 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة
إصابة 50 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

فلسطينيون قرب الاحتجاجات
فلسطينيون قرب الاحتجاجات

 

فلسطينيون
فلسطينيون

 

قوات الاحتلال تستخدم العنف ضد المتظاهرين
قوات الاحتلال تستخدم العنف ضد المتظاهرين

 

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

 

مصاب فلسطينى
مصاب فلسطينى

 


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