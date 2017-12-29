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صور.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 02:22 م
صور.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين


كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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اندلعت مواجهات فى عدة مناطق فى الضفة بعد خروج مسيرات سلمية منددة بقرار ترامب الخاص بالقدس فى جمعة الغضب الرابعة التى دعت لها قوى القوى والفصائل الوطنية.

كما اندلعت مواجهات على المدخل الشمالى لمدينة بيت لحم بعد قمع قوات الاحتلال لمسيرة سلمية احتجاجا على قرار ترامب، اطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

وأفشل الشبان محاولة اختطاف شاب من المتظاهرين خلال المواجهات المندلعة فى المدينة.

مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين (2)
مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين

وفى الخليل،اندلعت مواجهات بين الشبان الغاضبين وقوات الاحتلال فى منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل بعد انتهاء صلاة الجمعة.

وأفادت مصادر طبية اصابة 3 شبان بالرصاص الحى بالاطراف السفلى فى مواجهات بمخيم العروب، احداها خطيرة.

وشهدت رام الله على حاجز "بيت ايل" المقام على أراضى مدينة البيرة برام الله، اطلقت خلالها قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع.

وأصيب شاب برصاصة مطاطية وتم نقله الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات

 

وقمعت قوات الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية، ما أدى الى اندلاع مواجهات فى المنطقة.

وأصيب 3 شبان بالرصاص المطاطى و18 آخرون بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع حسب جمعية الهلال الاحمر.

وأصيب شابان بالرصاص المطاطى على مفرق بيتا أحدهما بالرأس والآخر بالقدم.

كر وفر
كر وفر

 

مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين
مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين

 

إشعال إطارات السيارات
إشعال إطارات السيارات

 

إصابات بالرصاص خلال المواجهات
إصابات بالرصاص خلال المواجهات

 

الغاز المسيل للدموع
الغاز المسيل للدموع

 

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات

 

مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين
مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين

 


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