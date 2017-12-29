صور.. إذاعة القناة تحتفل بمرور عامين فى بورسعيد بحضور رئيس الإذاعة والتلفزيون

صور.. إذاعة القناة تحتفل بمرور عامين فى بورسعيد بحضور رئيس الإذاعة والتلفزيونالجمعة، 29 ديسمبر 2017 09:14 م
جانب من الحضور
بورسعيد - محمد عزام
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احتفلت إذاعة القناة بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، بمرور عامين على تدشين استديو الإذاعة بالديوان العام لمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور الإعلامية نادية مبروك، رئيس قطاع الإذاعة المصرية، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية .
ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، فعاليات الحفل، الذى أقيم بإحدى قاعات المناسبات بنطاق حى الشرق، وبدأ الحفل بدقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن تلاها قراءة آيات من القرآن الكريم .
وقالت رئيس الإذاعة المصرية، خلال كلمتها، إن افتتاح استديو الإذاعة منذ عامين كان بمثابة بشرة خير على المحافظة بتدشين مشروعات قومية من شأنها دفع الاقتصاد المصرى للأمام، مضيفه أنها سعيدة بتواجدها على أرض المحافظة .
وأضاف محافظ بورسعيد، أن مصر ماضية فى تقدمها على الرغم من الصعوبات التى تواجهها فى محاربة الإرهاب بالتزامن مع أعمال التنمية والمشروعات القومية التى تم تدشينها والانتهاء من بعضها .
وكرم "الغضبان"، عددا من موظفى الديوان العام لما بذلوه من مجهود فى الإرتقاء بمستوى العمل من بينهم محمد مسعد، وكيل البوابة الإلكترونية، أحمد نجم ، مدير العلاقات العامة، وعدد من ابطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية.
الحضور لاحتفالية الاذاعة المصرية
محافظ بورسعيد فى حفل الإذاعة المصرية
رئيس الاذاعة المصرية في حضور الحفل
حفل مرور عامين على استديو الاذاعة
حفل الإذاعة المصرية ببورسعيد
بعض ابطال المقاومة الشعبية وانتصار اكتوبر
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