صور.. أجواء احتفالية مبهرة بالكريسماس فى روسيا





رويترز – أ ف ب

شهدت روسيا أجواء احتفالية مبهرة بمناسبة رأس السنة الميلادية، حيث تزينت مؤسسات روسية استعدادا للاحتفال بـ"الكريسماس" لاسيما فى ساحة محطة السكك الحديدية بالعاصمة الروسية "موسكو".

وتواصل العديد من دول العالم احتفالاتها بـ"الكريسماس" وسط تعزيزات أمنية للحيلولة دون وقوع أية عمليات إرهابية تعكر صفو الاحتفالات.

وفى وقت سابق، هدد تنظيم داعش الإرهابى، العالم باستهداف العديد من الدول وتنفيذ عمليات إرهابية خلال احتفالات أعياد الميلاد.



أجواء احتفالية مبهرة بالكريسماس فى روسيا



احتفالات روسيا



الروس فى شوارع موسكو



العلم الروسى يرفرف وسط الصلبان



الكريسماس فى روسيا



المؤسسات تستعد للكريسماس



جانب من أجواء الاحتفالات



زى بابا نويل