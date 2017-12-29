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صور.. آلاف الأردنيين يتظاهرون رفضا لقرار ترامب بشأن القدس

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 02:39 م
صور.. آلاف الأردنيين يتظاهرون رفضا لقرار ترامب بشأن القدس تظاهرات فى الأردن


عمان (أ ف ب)
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تظاهر أكثر من 1000 شخص فى وسط عمان بعد صلاة ظهر الجمعة، رفضا لاعتبار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، حسبما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وانطلقت التظاهرة من أمام المسجد الحسينى الكبير حيث رفع المتظاهرون الأعلام الأردنية والفلسطينية ولافتات كتب عليها "التطبيع مع العدو الصهيونى خيانة"، و"القدس لنا"، و"أمريكا رأس الإرهاب".

وهتف هؤلاء "لا سفارة أمريكية فوق القدس العربية"، و"يا سفير الأمريكان اطلع برا من عمان"، و"الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، و"يا انتفاضة شيلى شيل زاد الحد وطفح الكيل".

تظاهرات ضد ترامب فى الأردن
تظاهرات ضد ترامب فى الأردن

كما شارك مئات الأردنيين الجمعة، فى تجمعات واعتصامات وتظاهرات فى مدن البلقاء واربد والعقبة والزرقاء والطفيلة تنديدا بالقرار الأمريكى.

وأثار قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، موجة رفض وإدانات دولية واسعة.

ويشهد الأردن منذ نحو 3 أسابيع تظاهرات ونشاطات احتجاجية متفاوتة بحجمها ووتيرتها تندد بقرار ترامب بشان القدس.

جانب من المظاهرات ضد ترامب فى الأردن
جانب من المظاهرات ضد ترامب فى الأردن

وكانت الحكومة الأردنية أكدت أن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل "يشكل خرقا للشرعية الدولية والميثاق الأممى"، وحذرت من "تداعيات خطيرة" للقرار.

وكانت القدس الشرقية تتبع المملكة إداريا قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967، وتعترف إسرائيل التى وقعت معاهدة سلام مع الأردن فى 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية فى المدينة. 

أحد المتظاهرين يرفع صورة لفلسطينى يضرب ترامب بالحذاء
أحد المتظاهرين يرفع صورة لفلسطينى يضرب ترامب بالحذاء

 

تظاهرات فى الأردن
تظاهرات فى الأردن

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

مظاهرات فى الأردن ضد ترامب
مظاهرات فى الأردن ضد ترامب

 


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