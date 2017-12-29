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تنفيذا لمبادرة الرئيس لتمكين الشباب

صندوق تحيا مصر يفتح باب التقدم للحصول على سيارات ربع نقل

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 11:28 ص
صندوق تحيا مصر يفتح باب التقدم للحصول على سيارات ربع نقل محمد عشماوى المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر


كتب مدحت وهبة
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تنفيذا لمباردة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتمكين وتشغيل الشباب ودعمهم في إيجاد فرص عمل أعلن صندوق " تحيا مصر" عن فتح باب التقدم لفرصة الحصول علي تمويل سيارة ربع نقل حمولة 1,5 طن وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة إعتبارا من نهاية الشهر الجاري وحتي 4 يناير من العام الجديد فى ١٦ محافظة على مستوى الجمهورية مع التركيز على المحافظات الحدودية التى تلقى اهتماماً خاصاً من القيادة السياسية وهى "محافظتى شمال وجنوب سيناء ومطروح والوادى الجديد وأسوان وباقى محافظات الصعيد" وسيتم توزيع تلك السيارات طبقا لإحتياجات كل محافظة  علي ان يتم التقدم بالاوراق والمستندات المطلوبة بفروع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة الذى سيقوم بابرام وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد  والتأمين الشامل على السيارات مع شركات التأمين.

وقد خصص " صندوق تحيا مصر " لهذا الغرض الخط الساخن رقم  16733 ليتواصل خلاله المراطنين الذين يرغبون في التقدم للحصول علي "السيارة " او للإستفسار عن الشروط والمستندات المطلوبة وذلك تحقيقاً للوعد الذى قطعه على نفسه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير فرص عمل للشباب من أجل القضاء على مشكلة البطالة والحد من لجوء الشباب الى الهجرة غير الشرعية للحفاظ عليهم وتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم .

تجدر الاشارة الي أن صندوق " تحيا مصر" يعد نموزجا للتنمية الشاملة والمستدامة  وتكافل كافة ابناء الوطن ويعمل من خلال خطة متكاملة لدعم المواطنين فى جميع محافظات الجمهورية من خلال تنفيذ  مشروعات تنموية تتمثل في برامج تشغيل الشباب وتمليكهم مشروعات صغيرة منتجة ومكافحة وعلاج فيروس سي وبرامج التنمية العمرانية من خلال رفع كفاءة القري الاكثر فقرا واحتياجا والمشروع الإنسانى المتعلق بحماية ورعاية الاطفال بلا مأوي الي جانب مشروع الدعم الغذائي وحل المشكلات البيئية .


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