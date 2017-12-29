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صحة أسوان: الدفع بـ42 سيارة إسعاف بمحيط الكنائس ورفع الاستعداد بالمستشفيات

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 05:11 م
صحة أسوان: الدفع بـ42 سيارة إسعاف بمحيط الكنائس ورفع الاستعداد بالمستشفيات إسعاف - أرشيفية


أسوان ندى سليم
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أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، أن كل المستشفيات رفعت درجة الاستعدادات القصوى، تزامنا مع الاحتفال بأعياد الأقباط ورأس السنة الميلادية، وذلك من خلال توفير كل الفرق الطبية المجهزة لاستقبال اية حالات طوارئ، مع توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للتعامل مع أية أحداث طارئة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، لـ"اليوم السابع"، أن سيتم الدفع بنحو 42 سيارة إسعاف بمحيط الكنائس، تزامنا مع بداية مراسم الاحتفالات، لافتا إلى أن المحافظة تملك 108 سيارات إسعاف قادرة على التعامل مع أية حالات طارئة.


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