شهود عيان: منفذا الهجوم على كنيسة حلوان كانا يستقلان دراجة نارية

شهود عيان: منفذا الهجوم على كنيسة حلوان كانا يستقلان دراجة ناريةالجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:30 م
كنيسة مارمينا فى حلوان
كتب محمد شعلان - تصوير حسن محمد
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قال شهود عياد، إن المهاجمين لكنيسة مارمينا فى حلوان كانا يستقلان دراجة نارية "موتوسيكل" أثناء تنفيذ الهجوم الإرهابى.
وكانت مصادر أمنية، قد أكدت أن قوات الأمن تمكنت من تفكيك حزام ناسف بحوزة الإرهابى الذى حاول اقتحام كنيسة مارمينا فى حلوان، ولقى أحد العناصر الإرهابية مصرعه، منذ قليل، عقب محاولته اقتحام الكنيسة.
وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان كنيسة مارمينا بحلوان، وأفاد شهود عيان، باستشهاد ضابط ومجندين فى الهجوم الإرهابى على الكنيسة، وانتقل اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إلى مكان الحادث، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
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عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
الدراجات الناريه او البخاريه والتكاتكة احد ادوات الجريمه والارهاب فى اخر خمس سنوات....
😎..
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
الدراجات النارية والترسيكل والتكتك..
هم مثلث الرعب وأداة للأرهاب ويجب منع استيراد هذة المركبات وقطع غيارها حتى يتحول الموجود منها الى خردة فى خلال سنوات قليلة وأناشد الدولة منع الترخيص للترلات لأنها السبب الاول للحوادث على الطرق...
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
أمتي يا حكومة هتمنعوا الموتوسيكلات والتكاتك
هتمنعوا الموتوسيكلات والتكاتك امتي يا حكومة لحد ما داعش والأرهابيين يقضوا علينا كلنا...ارجوكم امنعوا الموتوسيكلات نهائيا والتكاتك فهي أدوات ا{هابيين قرار بسرعة من مجلس النواب بمنعها نهائيا من جميع المحافظات... ارجوكم كفاية بقي حرام عليكم دماء الناس دي