شهود عيان: منفذا الهجوم على كنيسة حلوان كانا يستقلان دراجة نارية





كتب محمد شعلان - تصوير حسن محمد

قال شهود عياد، إن المهاجمين لكنيسة مارمينا فى حلوان كانا يستقلان دراجة نارية "موتوسيكل" أثناء تنفيذ الهجوم الإرهابى.

وكانت مصادر أمنية، قد أكدت أن قوات الأمن تمكنت من تفكيك حزام ناسف بحوزة الإرهابى الذى حاول اقتحام كنيسة مارمينا فى حلوان، ولقى أحد العناصر الإرهابية مصرعه، منذ قليل، عقب محاولته اقتحام الكنيسة.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان كنيسة مارمينا بحلوان، وأفاد شهود عيان، باستشهاد ضابط ومجندين فى الهجوم الإرهابى على الكنيسة، وانتقل اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إلى مكان الحادث، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.