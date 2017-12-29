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شهود عيان: إرهابى حلوان قتل سيدة أثناء سيرها بمحيط الكنيسة

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:22 م
شهود عيان: إرهابى حلوان قتل سيدة أثناء سيرها بمحيط الكنيسة الإرهابى القتيل


كتب بهجت أبو ضيف
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ذكر شهود عيان، أن الإرهابى الذى هاجم كنيسة بحلوان، صباح اليوم الجمعة، أطلق الرصاص من بندقية آلية على سيدة بالشارع الغربى بحلوان بمحيط الكنيسة، ما أسفر عن وفاتها فى الحال.

وأضاف شهود العيان، أن الإرهابى استمر فى إطلاق الأعيرة النارية حتى أصيب بطلق نارى أمام مقر الكنيسة بشارع مصطفى فهمى.

وأكد شهود العيان، أن سيارات الإسعاف نقلت المجنى عليها، وعدد من المصابين إلى مستشفى النصر، كما وصل عدد من القيادات الأمنية على رأسهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة.

 


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