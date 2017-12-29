شعبة المعادن الثمينة: 2017 العام الأفضل لمبيعات الذهب فى مصر منذ 2010





كتب إسلام سعيد

قال إيهاب واصف، عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة بغرفة القاهرة التجارية، إن 2017 قد يكون العام الأفضل لأداء أسواق الذهب منذ 2010 من حيث المبيعات، رغم حالة الركود القصوى التى يشهدها السوق فى الربع الأخير من السنة.

وأشار "واصف"، فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أن الشعبة تجرى حاليا مقارنة بين أداء سوق الصاغة المصرى خلال 2017 و2013، والأخير شهد رواجا كبيرًا بعد نجاح ثورة 30 يونيو، متابعا: "الذهب يقترب من نقطة المقاومة، وهى 1300 دولار للأوقية، وهذه النقطة الأعلى فى 5 أسابيع، واليورو يسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.296 دولار، مرتفعا بنسبة 0.2% خلال اليوم".

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الذهب فى تصريحاته، أن مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2% لأدنى مستوى فى ثلاثة أشهر، عند 92.447، والاسترلينى يرتفع لـ1.35 دولار للمرة الأولى فى ثلاثة أسابيع، مرتفعا "نصف بالمئة" خلال اليوم.