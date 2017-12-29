شعبة البقالة تطالب بحد أدنى للفاتورة الضريبية على أسعار المنتجات الغذائية

شعبة البقالة تطالب بحد أدنى للفاتورة الضريبية على أسعار المنتجات الغذائيةالجمعة، 29 ديسمبر 2017 09:00 م
يحيى كاسب رئيس شعبة البقاله والسلع الغذائية
كتب حسام الشقويرى
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طالب يحيى كاسب رئيس شعبة البقالة والسلع الغذائية بغرفة تجارة الجيزة بضرورة تحديد حد أدنى لسعر الفاتورة الضريبية للمنتجات الغذائية بحيث لا تقل عن 10 جنيهات، وذلك لصعوبة تطبيقها على السلع التى يقل سعرها عن هذا الحد و لا يزيد سعر بعضها عن 2 جنيه للسلعة الواحدة.
وأضاف "كاسب" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قرار تدوين السعر على المنتجات النهائية كفيل بضبط الأسواق بعد إختلافها من منفذ لأخر وخاصة فى عروض منتجات متاجر السلاسل الكبرى الأمر الذى يؤثر على المتاجر الصغيرة التى لا تستطيع تقديم مثل هذه التخفيضات، التى تمثل أكثر من 80٪ من منافذ البيع على مستوى الجمهورية.
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