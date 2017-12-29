video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2017 06:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

شرطة نيويورك تتدرب على إحباط أى تفجير انتحارى محتمل ليلة رأس السنة

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 02:00 م
شرطة نيويورك تتدرب على إحباط أى تفجير انتحارى محتمل ليلة رأس السنة الكريسماس فى نيويورك ـ أرشيفية


إيمان حنا
إضافة تعليق

أحرز الجيش الوطنى اليمنى تقدماً فى جبهتى خب والشعف فى محافظة الجوف، شمال شرق صنعاء، فى وقت تكبدت ميليشيات الحوثى الإيرانية خسائر كبيرة.

 

وأعلن الجيش الوطنى اليمنى بمحافظة الجوف، أمس الخميس، عن عملية عسكرية لتحرير مديرية خب والشعف أكبر مديريات المحافظة من الميليشيا الحوثية الانقلابية الإيرانية.

 

وقال مصدر عسكرى لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للحكومة الشرعية: «إن الجيش الوطنى تقدم أكثر من 17 كيلو مترا فى عملية عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من مديرية خب والشعف من الميليشيا الانقلابية».

 

وأكد المصدر تحرير منطقتى «خل البرميل» ومنطقة «المرة السوداء» بمديرية خب الشعف فى محافظة الجوف، عقب مواجهات ضارية تكبدت خلالها الميليشيا قتلى وجرحى فى صفوفها، حسبما ذكرت الشرق الوسط.

 

وقال المصدر: «إن طيران التحالف العربى شارك بفاعلية فى قصف أهداف وتحركات ميليشيا الحوثى الانقلابية فى مديرية خب والشعف، واستهدف آليات عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ باليستية تابعة للميليشيا".

 

وأوضح متحدث عسكرى باسم قوات الشرعية فى بيان، أن مقاتلات التحالف العربى بقيادة السعودية، شنت عدة غارات جوية على مواقع وتحركات وآليات عسكرية تابعة للميليشيات، وأفاد بأن غارات التحالف دمرت 3 منصات إطلاق للصواريخ الباليستية فى منطقة المطمة، و6 دبابات و3 أطقم فى جبهتى حام وصبرين، كانت قادمة من محافظة صعدة إلى الجوف كتعزيزات للميليشيات، إضافة إلى تدمير مخزن للأسلحة.

 

وشهدت المعارك انهيارات كبيرة فى صفوف الحوثيين، وأشار إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى فى صفوف الميليشيا، وان المعارك مستمرة حتى تطهير المديرية من الانقلابيين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب: التحقيق بشأن تدخل روسيا بانتخابات الرئاسة يجعل صورة أمريكا "سيئة"

صور..12 قتيلا و15 مصابا فى حريق بمدينة نيويورك الأمريكية

إصابة 15 شخصا فى حريق بمدينة نيويورك الأمريكية

نيويورك

الكريسماس

عيد الميلاد



لا تفوتك
وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة