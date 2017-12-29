شرطة نيويورك تتدرب على إحباط أى تفجير انتحارى محتمل ليلة رأس السنة





إيمان حنا

أحرز الجيش الوطنى اليمنى تقدماً فى جبهتى خب والشعف فى محافظة الجوف، شمال شرق صنعاء، فى وقت تكبدت ميليشيات الحوثى الإيرانية خسائر كبيرة.

وأعلن الجيش الوطنى اليمنى بمحافظة الجوف، أمس الخميس، عن عملية عسكرية لتحرير مديرية خب والشعف أكبر مديريات المحافظة من الميليشيا الحوثية الانقلابية الإيرانية.

وقال مصدر عسكرى لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للحكومة الشرعية: «إن الجيش الوطنى تقدم أكثر من 17 كيلو مترا فى عملية عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من مديرية خب والشعف من الميليشيا الانقلابية».

وأكد المصدر تحرير منطقتى «خل البرميل» ومنطقة «المرة السوداء» بمديرية خب الشعف فى محافظة الجوف، عقب مواجهات ضارية تكبدت خلالها الميليشيا قتلى وجرحى فى صفوفها، حسبما ذكرت الشرق الوسط.

وقال المصدر: «إن طيران التحالف العربى شارك بفاعلية فى قصف أهداف وتحركات ميليشيا الحوثى الانقلابية فى مديرية خب والشعف، واستهدف آليات عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ باليستية تابعة للميليشيا".

وأوضح متحدث عسكرى باسم قوات الشرعية فى بيان، أن مقاتلات التحالف العربى بقيادة السعودية، شنت عدة غارات جوية على مواقع وتحركات وآليات عسكرية تابعة للميليشيات، وأفاد بأن غارات التحالف دمرت 3 منصات إطلاق للصواريخ الباليستية فى منطقة المطمة، و6 دبابات و3 أطقم فى جبهتى حام وصبرين، كانت قادمة من محافظة صعدة إلى الجوف كتعزيزات للميليشيات، إضافة إلى تدمير مخزن للأسلحة.

وشهدت المعارك انهيارات كبيرة فى صفوف الحوثيين، وأشار إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى فى صفوف الميليشيا، وان المعارك مستمرة حتى تطهير المديرية من الانقلابيين.