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شاهد عيان يروى تفاصيل استشهاد سيدة مسيحية برصاص إرهابى فى حلوان

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 01:19 م
شاهد عيان يروى تفاصيل استشهاد سيدة مسيحية برصاص إرهابى فى حلوان ضحية الحادث الإرهابى


كتب بهجت أبو ضيف
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روى محمد أحمد موظف بمحل أجهزة كهربائية بالمنطقة التى شهدت الحادث الإرهابى اليوم الجمعة وشاهد عيان على الحادث، أنه أثناء تواجده بعمله صباح اليوم بشارع مجاور لكنيسة مارمينا، فوجئ بشخص ملثم يقود دراجة بخارية، توقف أمام مكتبة تتوقف أمامها سيدة مسيحية وبصحبتها 2 من أبنائها، حيث أشهر سلاحا ناريا "طبنجة" ثم أطلق عليها 4 طلقات نارية وفر هاربا.

وأضاف شاهد العيان أنه عقب هروب المتهم حضرت سيارة شرطة وهبط منها عدد من الضباط، وتوقفوا بجوار الجثة، ثم انطلقوا بالسيارة حيث شاهدوا العنصر الإرهابى وتبادلوا معه إطلاق الأعيرة النارية بالشارع، حتى تم إصابته بطلق نارى وتم التحفظ عليه، وعقب ذلك تجمع عدد من سكان الشارع حول المتهم، فى الوقت الذى وقع فيه إطلاق نار أمام الكنيسة مما أسفر عن سقوط ضحايا.

استشهاد-سيدة-مسيحية-برصاص-إرهابى-فى-حلوان
 

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