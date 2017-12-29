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س وج.. الخريطة الكاملة للسيطرة على الأراضى السورية خلال عام 2017

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:13 ص
س وج.. الخريطة الكاملة للسيطرة على الأراضى السورية خلال عام 2017 الأوضاع فى سوريا


كتب عبد الوهاب الجندى
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منذ اندلاع الثورة السورية ضد الرئيس الحالى للبلاد بشار الأسد فى  15 مارس 2011، لم تتوقف الحرب يوًما على مدار 6 سنوات، آلاف القتلى وملايين المشردين، بسبب القتال الدائر بين الفصائل المسلحة والأكراد والقوات النظامية.

 

عام 2017 شهد تطورًا كبيرًا للسيطرة على الأراضى السورية سواء كان من قبل النظام أو المعارضة أو تنظيم داعش الإرهابى أو حتى قوات سوريا الديمقراطية، السطور التالى نرصد فيها على شكل "س و ج" السيطرة الفعلية على الأرض.

 

س: كيف توزعت السيطرة الفعلية على الأرضى بداية عام 2017؟

ج: كان تنظيم داعش الإرهابى يتصدر السيطرة بمساحة 95325 كلم مربع بنسبة بلغت 51.48% من الجغرافيا السورية، وتسيطر قوات سوريا على مساحة 35144 كلم مربع بنسبة 19%، فيما كانت قوات الجيش السورى فى المرتبة الثالثة بمساحة 31419 بنسبة 17%، بينما جاءت الفصائل المعارضة المسلحة فى المرتبة الرابعة حيث تسيطر على 23053 كلم مربع بنسبة 12.4% من سوريا.

 

س: ماذا عن مفاوضات السلام فى سوريا خلال عام 2017؟

ج: شهد عام 2017 خمسة اجتماعات ولقاءً للمفاوضات فى سوريا عقدت فى عاصمة كازاخستان وسويسرا، بدءاً من جنيف 4 وصولاً إلى جنيف 8، وانطلاقاً من آستانة 1 وصولاً إلى آستانة 8.

 

س: ماذا عن السيطرة الأرضية فى نهاية العام؟

ج: بدأت القوات النظامية فى حكم نفوذها على 103218 كلم مربع بنسبة 55.8% من الأراضى السورية، فيما تقدمت "قسد" (الأكراد) مسيطرة على نحو 15500 كلم مربع وأحكمت سيطرتها على 27.4% بمساحة 50640 كلم مربع، وتراجعت سيطرة تنظيم داعش الإرهابى، بعد أن خسر 89722 كلم مربع وبات يحكم سيطرته فقط على 3% من الجغرافيا السورية بمساحة 5600 كلم مربع، فى حين تذبذبت سيطرة الفصائل حيث تحكم سيطرتها على 13.7% من الأراضى السورية، بمساحة نحو 25500 كلم مربع.


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