سيدة تنتحر بإشعال النار فى نفسها لمروها بأزمة نفسية بالمحلة

سيدة تنتحر بإشعال النار فى نفسها لمروها بأزمة نفسية بالمحلةالجمعة، 29 ديسمبر 2017 01:38 ص
اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية
الغربية - عادل ضرة
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أقدمت ربة منزل مقيمة منطقة المنشية الجديدة، ثان المحلة بمحافظة الغربية، على الانتحار بإشعال النار فى نفسها داخل شقتها لمرورها بأزمة نفسية بعد تطليق زوجها لها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.
تلقى اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود بإشتعال النار فى ربة منزل داخل شقتها بمنطقة المنشية الجديدة.
وتوصلت تحريات الرائد احمد الشهاوي رئيس مباحث قسم ثان المحلة، إن السيدة تدعى عزة أحمد مطلقة وتمر بأزمه نفسية دفعتها للانتحار بإشعال النار فى نفسها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
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