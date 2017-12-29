"سوفت بنك" اليابانى تعتزم الاستحواز على 15% من أوبر





أ ف ب

تعتزم مجموعة "سوفت بنك" اليابانية الاستحواذ على 15% من شركة أوبر بموجب اتفاق اعلنت عنه الشركتان الخميس، من دون الكشف عن تفاصيله، فى عملية يتوقع أن تخفض القيمة الإجمالية للشركة المتخصصة بتوفير خدمات الأجرة.

ويتيح الاتفاق لسوفت بنك الاستحواذ على 15% من ملكية اوبر من خلال شرائها أسهما فى اوبر يمتلكها مستثمرون آخرون. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال فإن السعر الذى تم التوافق عليه سيخفّض بنسبة تقارب 30% قيمة أوبر، الشركة غير المدرجة فى البورصة.

كانت الشركتان توصلتا فى نوفمبر إلى اتفاق مبدئى على استحواذ سوفت بنك على هذه الأسهم، ولكن بشرط أن تتمكن من إقناع المساهمين فى أوبر بسعر تعتبره المجموعة اليابانية مقبولا.