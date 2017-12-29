سقوط 3 متهمين بحوزتهم كمية من المخدرات فى الإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

القت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز القبض على3 متهمين بحوزتهم 47 لفافة بانجو و97 قرص مخدر بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم " احمد.ر.ع"20 عاما عاطل ومقيم التل الكبير وبحوزته 30 لفافة من مخدر البانجو وزنت حوالى 3 كيلو جرام وهاتف محمول ومبلغ مالى والمتهم "سليم.ع.س"27 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة شرق وبحوزته 17 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 2 كيلو جرام وهاتف محمول ومبلغ مالى والمتهم "جودة.ع.ن"36 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز ابوصوير وبحوزته 97 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما اسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.