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سقوط تشكيلين عصابيين للاتجار فى المخدرات بكفر الدوار وإدكو بالبحيرة

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:21 م
سقوط تشكيلين عصابيين للاتجار فى المخدرات بكفر الدوار وإدكو بالبحيرة مواد مخدرة - أرشيفية


البحيرة - ناصر جودة وجمال أبو الفضل
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط تشكيلين عصابيين للاتجار فى المخدرات بمركزى كفر الدوار وإدكو.
 
كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بهذه الوقائع من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ضبط "ر.ق.م" عاطل، و"ع ع.ع " 34 سنة عاطل، ومقيمان بدائرة قسم كفر الدوار، لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذان من مدينة كفر الدوار مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 
وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بأماكن ترددهما بعدة مأموريات، أسفرت عن ضبطهما حال مزاولة نشاطهما الإجرامى بمدينة كفر الدوار، وبحوزتهما 80 قرصا مخدرا.
 
كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إدكو، بضبط "ح م.ع" 27 عربجى، ومقيم بندر إدكو، و"ع م.ع "21 سنة، عاطل ومقيم المتنزه الإسكندرية، و"ا م.م" 22 سنة عاطل، مقيم حى العامرية بالإسكندرية، و"ح ز.م" 23 سنة، عربجى، ومقيم مركز إدكو، و"أ ح.س" 21 سنة، سماك، مقيم بندر إدكو، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، متخذين من مدينة إدكو مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 
وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بأماكن ترددهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم حال مزاولة نشاطهم الإجرامى بدائرة مركز إدكو، وبحوزتهم 25 قطعة لمخدر الحشيش تزن 270 جراما، و35 قرصا مخدرا، وتم تحرير المحاضر اللازمة، تمهيدا لإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيق.
 

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