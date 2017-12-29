سفير إثيوبيا بالقاهرة: دراسات سد النهضة تؤكد تماشيه مع المعايير الدولية





كتب إبراهيم حسان

قال سفير إثيوبيا فى القاهرة، تاييى أثقلاسيلاسى، إن الدراسات التى أجريت حول سد النهضة، أكدت أنه يتماشى مع المعايير الدولية، فيما أوصت بدراسة أخرى حول التأثير البيئى للسد نفسه، وتأثيره على دول المصب.

وأضاف أثقلاسيلاسى، خلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل، ببرنامج "كلام تانى" المذاع عبر فضائية دريم، أن إثيوبيا تتماشى مع الإجراءات فى ضوء روح إعلان المبادئ فيما يتعلق بسد النهضة، مشيرا إلى أن إثيوبيا لن توقع ضرر ببناء السد على أى شعوب أخرى ولا نية لذلك نهائيا، وتريد أن تحدث تنمية بأديس أبابا تعود بالفائدة على الشعوب بأكملها فى الدول الثلاث، وشدد: "قطعنا وعد للشعب الإثيوبى بأن السد لن يتعطل، وإثيوبيا لن تستفيد من تعطيل مفاوضات سد النهضة".

وأوضح سفير إثيوبيا فى القاهرة، أنه ليس صحيحا ما تردد عن استغلال إثيوبيا ثورة قد استغلت ثورة 25 يناير لبناء سد النهضة، ولكن تفكر فى بناءه منذ خمسينيات القرن الـ20، مشيرا إلى أن أديس أبابا لم تتمكن من تحويل دراسات السد إلى واقع طوال السنوات الماضية بسبب أزمات داخلية.