سعر اليورو اليوم الجمعة 29 -12-2017.. العملة الأوروبية تحافظ على استقرارها





كتبت رانيا فزاع

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة اليورو، اليوم الجمعة 29-21- 2017، مسجلا 21.03 جنيه للشراء و21.25 جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تحديثات البنك الأهلى.

سعر اليورو فى البنك المركزى

21.18 جنيه للشراء

21.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

21.03 جنيه للشراء

21.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

21.03 جنيه للشراء

21.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك القاهرة

21.04 جنيه للشراء

21.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

21.09 جنيه للشراء

21.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

21.09 جنيه للشراء

21.31 جنيه للبيع.