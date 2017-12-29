video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:14 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو اليوم الجمعة 29 -12-2017.. العملة الأوروبية تحافظ على استقرارها

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:15 م
سعر اليورو اليوم الجمعة 29 -12-2017.. العملة الأوروبية تحافظ على استقرارها اليورو


كتبت رانيا فزاع
إضافة تعليق

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة اليورو، اليوم الجمعة 29-21- 2017، مسجلا 21.03 جنيه للشراء و21.25 جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تحديثات البنك الأهلى.

 

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 21.18 جنيه للشراء

21.30 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 21.03 جنيه للشراء

21.25 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

  21.03 جنيه للشراء

21.22 جنيه للبيع.

 

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 21.04 جنيه للشراء

21.26 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 21.09 جنيه للشراء

 21.31 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 21.09 جنيه للشراء

21.31 جنيه للبيع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر اليورو اليوم الخميس 28-12-2017 وارتفاع العملة الأوروبية

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
نائب حلوان: المسلمون والأقباط ذهبوا للمستشفى فور وقوع الحادث للتبرع بالدم

نائب حلوان: المسلمون والأقباط ذهبوا للمستشفى فور وقوع الحادث للتبرع بالدم

وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة