سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 29-12-2017 واستقرار العملة السعودية

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 29-12-2017 واستقرار العملة السعوديةالجمعة، 29 ديسمبر 2017 02:24 م
الريال السعودى
كتبت رانيا فزاع
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واصل سعر الريال السعودى استقراره اليوم الجمعة 29- 12- 2017، مسجلا ثباتا على نفس سعر أمس، الذى بلغ 4.72 جنيه للشراء، و4.75 جنيه للبيع، فى عدد كبير من البنوك جاء فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.
سعر الريال السعودى اليوم فى مصر
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.7386 جنيه للشراء
4.7655 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.72 جنيه للشراء
4.75 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.71 جنيه للشراء
4.74 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
4.70 جنيه للشراء
4.75 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.71 جنيه للشراء
4.76 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.70 جنيه للشراء
4.75 جنيه للبيع
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