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سعر الدولار اليوم الجمعة 29-12- 2017 فى مصر والأخضر الأمريكى مستقر

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 11:26 ص
سعر الدولار اليوم الجمعة 29-12- 2017 فى مصر والأخضر الأمريكى مستقر الدولار - صورة أرشيفية


كتب - إسلام سعيد
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واصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات اليوم الجمعة 29-12- 2017، مسجلا ثباتا عند سعر ختام تعاملات الأمس نتيجة الأجازة الأسبوعية للسوق المصرفى.

 

 

وفى تعاملات البنك الأهلى المصرى، بلغ سعر الدولار 17.69 جنيه للشراء، و 17.79 جنيه للبيع، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر، خلال أخر تعاملات له أمس.


 

سعر الدولار اليوم فى مصر
 

استقر سعر الدولار اليوم فى مصر، وسجل متوسط سعره فى السوق المصرى وفقا للبنك المركزى، 17.77 جنيه للشراء ، و 17.87 جنيه للبيع.

 

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.77 جنيه للشراء

 

 17.87 جنيه للبيع

 

 

 

 سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.69 جنيه للشراء

 

17.79 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

 17.69 جنيه للشراء

 

17.79 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

 17.75 جنيه للشراء

 

17.85 جنيه للبيع

 

 

 سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.79  جنيه للشراء

 

17.89 جنيه للبيع

 

 

 

 سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

 17.79 جنيه للشراء

 

 17.89 جنيه للبيع


 

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
 

 قررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء أمس الخميس، وفى آخر اجتماعاتها فى 2017، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.

 

كان البنك المركزى المصرى، قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى، وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى أكثر من 25%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

 

 


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