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رويترز: ليبيا تضخ 170 ألف برميل إلى ميناء السدر

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 09:47 م
رويترز: ليبيا تضخ 170 ألف برميل إلى ميناء السدر نفط - أرشيفية


(رويترز)
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قال مصدر نفطى إن ليبيا ضخت النفط اليوم الجمعة بمعدل 170 ألف برميل يوميا إلى ميناء السدر.

وأضاف المصدر أن ناقلة انتهت للتو من تحميل شحنة فى الميناء.

وكانت تدفقات الخام إلى ميناء السدر قد انخفضت يوم الثلاثاء بعد انفجار فى خط للأنابيب.


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