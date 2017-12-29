رويترز: تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن هجوم حلوان الإرهابى

رويترز: تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن هجوم حلوان الإرهابىالجمعة، 29 ديسمبر 2017 10:27 م
(رويترز)
قالت وكالة رويترز للأنباء، إن تنظيم داعش الإرهابى أعلن مسئوليته عن الهجوم الإرهابى الذى استهدف كنيسة مارمينا بحلوان.
وفى وقت سابق أفادت وزارة الداخلية بإن الحادث الإرهابى الذى استهدف كنسية مارمينا بمنطقة حلوان بتاريخ اليوم 29 ديسمبر الجارى، أسفر عن استشهاد أمين شرطة وعدد ( 6 ) من المواطنين وإصابة ( 4 ) آخرين، حيث اقدم منفذ الحادث على إطلاق عدد من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية بمنطقة مساكن أطلس، مما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين تواجدا داخل المحل، ونجاح القوات الأمنية المعينة لتأمين الكنيسة ومحيطها فى إصابة منفذ الحادث وضبطه وبحوزته السلاح الآلى المستخدم فى الحادث وعبوة متفجرة محلية الصنع.
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بواسطة:
حازم توفيق
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يختفك ولا يرحمنا بسبب كثرة الشر بين الناس في الدول العربية
في السنين الماضية