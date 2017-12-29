رئيس وزراء إسبانيا: انعقاد الجلسة الأولى لبرلمان كتالونيا الجديد فى 17 يناير





أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء الإسبانى، ماريانو راخوى، اليوم الجمعة، اعتزامه الدعوة لانعقاد الجلسة الأولى من البرلمان الجديد فى إقليم كتالونيا، فى 17 يناير المقبل، وذلك عقب أسبوع من إجراء الانتخابات البرلمانية فى الإقليم التى أسفرت نتائجها عن فوز الأحزاب المؤيدة للانفصال بأغلبية المقاعد البرلمانية من جديد.

وكان راخوى، دعا إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة بعدما حل البرلمان، والحكومة الكتالونية، كخطوة تصعيدية ردا على إعلان رئيس الإقليم المقال كارلس بوجديمونت، الانفصال أحادى الجانب للإقليم فى أكتوبر الماضى.

وذكرت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية - التى أوردت النبأ - أنه فى حال تمكن الأحزاب الانفصالية من تشكيل حكومة، فإن هناك 8 نواب من أصل 70 نائبا إما هاربين من المساءلة القانونية أو فى السجون الإسبانية من بينهم بويجديمونت الذى يقيم فى بروكسل.