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رئيس "الوطنية للصحافة": سنحقق فى شكوى صحفيى "المساء" ضد رئيس التحرير

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 07:37 م
رئيس "الوطنية للصحافة": سنحقق فى شكوى صحفيى "المساء" ضد رئيس التحرير كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة


كتب محمد السيد
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قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه الهيئة تلقت مذكرة من صحفى جريدة المساء ضد رئيس تحرير الجريدة، مضيفا أنه سيلتقى سعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطباعة والنشر وخالد السكران رئيس التحرير الأحد القادم لحل المشاكل.

 

وأضاف كرم جبر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أنه سيتحقق من الشكوى ،متابعا:"دورنا كهيئة هو حل المشاكل و ليس تركها معلقة ،أنا مش قادر أتحقق مما ذكر و لكن لابد أن نتحقق بداية مما جاء فى الشكاوى و سنلتقى برئيس التحرير لحل المشكلة".

 

وشدد كرم جبر على ضرورة أن تكون أجواء العمل هادئة، مشيرا إلى أن الغرض من تشكيل مجالس التحرير فى المؤسسات القومية أن تكون لها سلطات حقيقية وأنها هى المختصة بتلقى المشاكل و ايجاد حلول لها.

 

وكان عدد من صحفى جريدة المساء أكدوا انهم تقدموا باستغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي ، تضمنت المذكرة وقائع مخالفات خالد السكران رئيس التحرير جريدة المساء، بعدما اشاع بالباطل وجود ممارسات غير أخلاقية في احدى الاقسام دون دليل مما اساء للزميلات الجميع يشيد لهن بالكفاءة وحسن الخلق الاخطاء الجسيمة في عهدة مثل نشر خبر عن وفاة دكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الاسبق مما اضطر الجريدة الاعتذار في اليوم التالي –على حد قولهم -.

وأضاف الصحفيون فى بيانهم ،أن "السكران "ظل محتفظاً بنفسة بمصدر وزارة الداخلية عدة أشهر رغم تولية منصب رئيس التحرير،متابعين :"رغم وجود أعباء مالية وكثرة الديون ووجود قرار بمنع المتدربين قام بتسريب 3 فتيات للعمل تحت التمرين واسند لهن أهم المصادر بالجريدة وقام بنفسه بإحضار مكانين قبل وصولهن الجريدة كما يقوم ليلاً بترك مكتبة لتسليم موضوعات المتسربات ويأمر بنشرها حتي ولو كانت منشورة في الصحف الصباحية ويقوم بتقطيع الماكيت لعدم وجود موضوعات المتسربات في الصفحة".

ولفت الصحفيون إلى أن السكران أمر بمنع نشر أسم سحر نصر وزيرة الإستثمار لأنها لم ترسل له دعوة في احد المؤتمرات وأنه عندما نشر اسم الوزيرة في مقال مدير عام التحرير خصم له مكافأته  وأنه تعدي بالضرب علي رئيس أحد الاقسام بعد خلاف بينهم في الرأي صحفيا .

واختتم الصحفيون بيانهم: "أرسلت مجموعه من  الصحفيات بجريدة المساء استغاثة للمجلس القومي للمرأة ضد تجاوزات خالد السكران رئيس التحرير المهنيه-عبرن فيها عن تضررهن مما اشاعه بالباطل  واتهامهن  بأن هناك ممارسات غير أخلاقية تتم داخل أقسام الجريدةوهو ما يتنافى مع اخلاقيات الزميلات المشهود لهن بالشرف والأخلاق والنزاهة جنبا إلى جنب المهنيه والكفاءة الامر الذى لم يشهدة الزميلات الفضليات خلال مشوارهن مع العمل الصحفى -استغاثت الصحفيات بالدكتورة مايا مرسى رئيسه المجلس القومي للمرأة مستنكرات مااشيع فى عام عنوانه المراة المصريه".

 


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