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رئيس البرلمان العربى يدين الهجوم الإرهابى على كنيسة مارمينا بحلوان

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 03:33 م
رئيس البرلمان العربى يدين الهجوم الإرهابى على كنيسة مارمينا بحلوان حادث كنيسة حلوان


كتب: مصطفى عنبر
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أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف اليوم، الجمعة، كنيسة مارمينا فى مدينة حلوان بالقاهرة بجمهورية مصر العربية، وأدى إلى سقوط عدد من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح.

 

وشدد رئيس البرلمان العربى على أن مثل هذه العمليات الإرهابية الجبانة، التى تأتى مع الاحتفال بعيد الميلاد، لن تزيد الشعب المصرى ونسيجه الاجتماعى إلا قوةً وتماسكاً وعزيمةً على اقتلاع الإرهاب من جذوره وتفويت الفرصة على هؤلاء المجرمين والتصدى لإجرامهم.

 

وثمن رئيس البرلمان العربى تصدى قوات الأمن المصرية لهذا الهجوم الجبان، داعياً إلى  ضرورة التكاتف العربى والدولى لمواجهة الإرهاب على جميع الأصعدة للحد من هذه الجرائم الآثمة بحق الآمنين.

 

وأعرب رئيس البرلمان العربى عن خالص تعازيه لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وبرلماناً وشعباً وللكنيسة المصرية ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.


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