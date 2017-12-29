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الجمعة، 29 ديسمبر 2017 01:50 ص
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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. تخفيض سعر زيت "تحيا مصر" لـ20جنيها أول يناير

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. تخفيض سعر زيت "تحيا مصر" لـ20جنيها أول يناير وزير التموين واللواء دكتور علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية


كتب – سيد الخلفاوى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.


وزارة التموين: 

 
 
 

وزارة التربية والتعليم:

 
 

وزارة الصحة:

 
 
 

وزارة التضامن الاجتماعى:

 
 

وزارة الإسكان: 

 
 

وزارة الأوقاف: 

 
 
 

وزارة التعليم العالى: 

 
 

وزارة النقل: 

 
 
 

وزارة القوى العاملة: 

 
 
 
 

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