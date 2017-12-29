دواوين الوزارات × 24 ساعة.. تخفيض سعر زيت "تحيا مصر" لـ20جنيها أول يناير

دواوين الوزارات × 24 ساعة.. تخفيض سعر زيت "تحيا مصر" لـ20جنيها أول ينايرالجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:00 ص
وزير التموين واللواء دكتور علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية
كتب – سيد الخلفاوى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة التموين:
ننفرد بنشر منظومة السلع التموينية الجديدة.. تخفيض سعر زيت عباد "تحيا مصر" لـ20 جنيها للتر اعتبارا من أول يناير.. زيادة طرح السلع الأساسية بالبطاقات بقيمة الدعم.. مخاطبة شركات البطاقات الذكية لإدراج أسعار السلع
وزارة التربية والتعليم:
صور.. إغلاق مراكز الدروس الخصوصية حبر على ورق.. "اليوم السابع" يرصد فتح عشرات المراكز المغلقة بمحيط وزارة التعليم من الثامنة صباحًا لاستقبال الطلاب.. مصادر: التشميع مسئولية الحى.. وغرامة فضه لا تتجاوز 50 جنيهًا
وزارة الصحة:
وزير الصحة لـ"اليوم السابع": انتهاء لائحة "التأمين الصحى" التنفيذية فبراير المقبل.. فتح مظاريف مناقصة أول مصنع إنتاج مشتقات الدم 20 يناير وإنشاؤه خلال 18 شهرا.. ويؤكد: لا زيادة فى أسعار ألبان الأطفال والأدوية
وزارة التضامن الاجتماعى:
وزارة الإسكان:
وزارة الأوقاف:
وزارة التعليم العالى:
وزارة النقل:
رئيس السكة الحديد يعلن تفاصيل أول شبكة لمراقبة وتتبع حركة القطارات آليا.. سيد سالم: الخطة تشمل استحداث نظام إشارات بجميع الخطوط.. ويؤكد: ينهى الأخطاء البشرية ويقلل الحوادث.. وافتتاح المرحلة الأولى بداية 2019
وزارة القوى العاملة:
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