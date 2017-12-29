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دخول وخروج 30 سفينة بموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 03:13 م
دخول وخروج 30 سفينة بموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة سفينة حاويات - ارشيفية


بورسعيد - محمد عزام
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامه للمنطقة الاقتصاديه لقناة السويس، اليوم الجمعة، عن دخول وخروج 30 سفينة بموانئ بورسعيد، خلال 24 ساعة  .

وذكرت الهيئة الاقتصادية فى بيان لها،أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات ومغادرة سفينتين حاويات وموجود على الأرصفة سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، كما سجل الميناء أيضا دخول سفينتين بضائع عامه ومغادرة سفينة بضائع عامه وموجود على الأرصفة سفينتين بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين بضائع عامه .

كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة 5 سفن حاويات وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات ويجرى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .

 

 


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