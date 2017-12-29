دبلوماسى روسى: مستعدون للمشاركة فى مباحثات بين أمريكا وكوريا الشمالية





(أ ش أ)

أكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية أوليج بورميستروف أن بلاده لا تفرض نفسها كوسيط بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، لكنها على استعداد للمشاركة فى مباحثات بين الجانبين حال دعوتها لذلك.

وقال بورميستروف، فى تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" فى نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة: "لسنا وسيطا بالمعنى الكلاسيكي، ولا نريد لعب هذا الدور، لأنه غير معتاد بالنسبة لبلد كبير مثل روسيا للعمل ببساطة كرجل بريد؛ شخص ينقل الأفكار.. لدينا دورنا الخاص".

وأضاف: "نقترح أن يقرأ كلا الطرفين خارطة الطريق الخاصة بنا (لحل الأزمة الكورية الشمالية) عن كثب وتقديم ملاحظات جوهرية على مرحلتها الأولى".

كما أوضح الدبلوماسى الروسى أن موسكو ستواصل العمل لإقناع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بالانتقال إلى الحوار لحل الأزمة فى شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أنه زار الولايات المتحدة مؤخرا لمعرفة ما إذا كان الطرفان يقفان عند نفس المرحلة، و"لفهم ما الذى يحدث فى واشنطن"، على حد تعبيره.

فيما رحب بـ"أى إشارات إيجابية من واشنطن" بشأن الوضع فى كوريا الشمالية، معربا عن أمله فى أن تقرر الولايات المتحدة حل القضية بطريقة دبلوماسية.