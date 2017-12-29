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دبلوماسى بالخارجية الليبية يثير أزمة فى مطار القاهرة بسبب 50 ألف يورو

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 02:03 م
دبلوماسى بالخارجية الليبية يثير أزمة فى مطار القاهرة بسبب 50 ألف يورو مطار القاهرة الدولى - أرشيفية


كتبت رحاب نبيل
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أثار دبلوماسى بوزارة الخارجية الليبية، أزمة فى مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، لإصراره على اصطحاب 50 ألف يورو بحوزته لدى إنهاء إجراءات سفره من مصر عائدا إلى بلاده، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزى المصرى بشأن نقل النقد بحوزته المسافرين، وقد تم إخطار مكتب الخارجية وامتثل الدبلوماسى للقرار.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولى، فى تصريحات صحفية، إنه فى أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى تونس، فوجئ أمين الشرطة المعين على جهاز تأمين الحقائب بظهور مبالغ مالية داخل حقيبة دبلوماسى بوزارة الخارجية الليبية، وبسؤاله تبين أنه يحمل بحوزته 50 ألف يورو.

وأبلغت سلطات أمن المطار، مسؤولى مكتب الخارجية بالمطار، وطالبوا الدبلوماسى الليبى بالالتزام بقانون البنك المركزى الذى يحظر الخروج بأكثر من 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها من العملات الأخرى، أو إلغاء سفره والعودة للقاهرة، وهو ما امتثل له المسؤول الليبى وغادر بالمبلغ المسموح به على متن الرحلة.

 

 


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دبلوماسي بالخارجية الليبية

مطار القاهرة

الخارجية



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