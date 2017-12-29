داعش يتبنى هجوم وقع على مركز تجارى فى "سان بطرسبرج" بروسيا

داعش يتبنى هجوم وقع على مركز تجارى فى "سان بطرسبرج" بروسياالجمعة، 29 ديسمبر 2017 11:00 م
الشرطة الروسية - أرشيفية
رويترز
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أعلن تنظيم داعش الإرهابى تبنيه الهجوم الذى وقع على مركز تجارى فى سان بطرسبرج بروسيا.
أوفى وقت سابق، أعلنت نائبة حاكم مدينة "سان بطرسبرج" الروسية آنا ميتيانينا اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة المصابين جراء انفجار قنبلة بدائية فى متجر بالمدينة أول أمس الأربعاء إلى 18 شخصا.
وقال مسؤولون حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، إن هناك 8 أشخاص ما زالوا يتلقون العلاج فى المستشفى، فيما وصف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الحادث بأنه عمل إرهابي.
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