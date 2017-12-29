خبراء المفرقعات يبطلون مفعول عبوتين ناسفتين بمحيط كنيسة حلوان

خبراء المفرقعات يبطلون مفعول عبوتين ناسفتين بمحيط كنيسة حلوانالجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:38 م
الارهابى قتيل كنيسة حلوان
كتب عبد الرحمن سيد
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أبطل خبراء المفرقعات بالقاهرة، منذ قليل، مفعول عبوتين ناسفتين بجوار كنيسة مارمينا بحلوان، وتم التعامل معها بواسطة أجهزة كشفية وكلاب المفرقعات التى أثبتت إيجابية البلاغ.
وتم إبطال مفعول القنابل، وبتشميط المكان لم يتم العثور على أى أجسام غريبة أخرى بمحيط الكنيسة.
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