خام "نايمكس" يتجاوز 60 دولارا.. و17% مكاسب لـ"برنت" فى آخر جلسات 2017





لندن - أ ش أ

سجلت أسعار النفط ارتفاعا، اليوم الجمعة، فى آخر جلسات التداول بالعام 2017، متجها لإنهاء العام بالقرب من أعلى مستوياته طوال عامين ونصف العام، مستفيدة من بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، التى أظهرت تراجع الإنتاج الأمريكى والمخزونات الأسبوعية قبيل عطلة عيد الميلاد "الكريسماس".

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكى "نايمكس"، تسليم فبراير المقبل، 0.55% وصولا إلى 60.17 دولار للبرميل، كما أضافت عقود خام برنت حوالى 0.39% وصولا إلى 66.40 دولار للبرميل، وحققت أسعار النفط العالمية مكاسب بنحو 17% و12% للبرنت والخام الأمريكى على الترتيب.

وبحسب البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس، تراجع إنتاج النفط الأمريكى الأسبوع الماضى إلى 9.754 مليون برميل يوميا، منخفضا من 9.789 مليون برميل يوميًا فى الأسبوع السابق، كما استفادت سوق النفط العالمية من تراجع مخزونات النفط الأمريكى بمقدار 4.6 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 22 ديسمبر إلى 431.9 مليون برميل.

جدير بالذكر، أن أسعار النفط العالمية كانت قد تهاوت من مستوياتها السابقة بالقرب من 120 دولارا للبرميل فى يونيو 2014، جراء تراجع معدلات الطلب وقوة الدولار وارتفاع نشاط التنقيب الأمريكى، إلا أن 2017 كان الأبرز إذ شهد بداية تنفيذ اتفاقية خفض الإنتاج، بهدف الحد من تخمة المعروض، وهى الجهود التى تقودها منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ومجموعة من المنتجين المستقلين، وتتضمن خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا بداية من يناير 2017 حتى نهاية 2018.