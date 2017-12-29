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حبس عاطلين 4 أيام بتهمة تشكيل عصابة لسرقة بطاريات السيارات فى مدينة بدر

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 02:00 ص
حبس عاطلين 4 أيام بتهمة تشكيل عصابة لسرقة بطاريات السيارات فى مدينة بدر متهمين بسرقة بطاربات - أرشيفية


كتب كريم صبحى
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قررت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بتكوين عصابة لسرقة بطاريات السيارات بأسلوب كسر الصندوق.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة بدر، مفادها أن "كريم إبراهيم عبد الجواد" 31 سنة عاطل، السابق اتهامه فى القضية رقم 1938 لسنة 2009م عين شمس "سلاح بدون ترخيص"، والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 2 حكم حبس جزئى "ضرب، تبديد" بإجمالى حبس سنة و6 أشهر، و"محمد صبرى عبد العظيم" 37 سنة عاطل "دون السوابق"، يكونان فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "كسر الصندوق".

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما حال استقلالهما السيارة رقم ن م هـ 716 ميكروباص "ملك وقيادة الأول"، وبمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أقرا بصحتها واعترفا بارتكاب 5 حوادث سرقة بطاريات من داخل سيارات النقل بذات الأسلوب على النحو التالى: سرقة 2 بطارية من داخل السيارة  رقم 154851 نقل المنيا ماركة شيفروليه، وسرقة 2 بطارية من داخل السيارة رقم 930335 نقل غربية، وسرقة 2 بطارية من داخل السيارة رقم ب ى 5376 ماركة تويوتا، ووكذلك سرقة 2 بطارية من داخل السيارة  رقم د ن ب 649 نقل ماركة مازدا، وسرقة 2 بطارية من داخل لودر، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكن المتهم الأول.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وأقروا بعدم تحريرهم محاضر بوقائع السرقة، وتحرر عن تلك الوقائع المحاضر اللازمة، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة للتحقيق.


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