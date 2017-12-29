حبس أمين شرطة وعاطلين لحيازتهم هيروين وبانجو أثناء استقلالهم سيارة بالشرقية

حبس أمين شرطة وعاطلين لحيازتهم هيروين وبانجو أثناء استقلالهم سيارة بالشرقيةالجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:42 م
حبس -أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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قررت نيابة العاشر من رمضان بالشرقية، اليوم، برئاسة خالد صلاح مدير النيابة، حبس 3 عاطلين بينهم أمين شرطة بقسم القنطرة بمديرية أمن الإسماعيلية، لحيازتهم كمية من مخدر الهيروين والبانجو، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء إيهاب لمعى، حكمدار العاشر من رمضان، يفيد أثناء قيام العقيد حسام القصبي، المسئول عن وحدة تأمين مدينة العاشر، بإشراف اللواء منصور لاشين، نائب المدير لأمن العاشر، بتفقد الحالة الأمنية بالمدينة، والقوة المرافقة له، بعد مطاردة لمدة ساعة، من ضبط " عمرو ج ال ع" 30 سنة أمين شرطة مفصول من عمله، وبحوزته 15 جرام هيروين، و"محمد ص م ي" 26 سنة بحوزته كمية من الحشيش والبانجو، و" محمود ع أ ع" 36 سنة بحوزته 7 جرام من مخدر الهيروين، وذلك أثناء إستقلالهم السيارة رقم 183554 ملاكي الشرقية فيرنا سوداء اللون، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 494 لسنة 2017 جنايات قسم أول العاشر من رمضان.
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