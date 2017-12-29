حالة الطقس اليوم الجمعة 29/12/2017 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الجمعة ،حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا؛ مما يؤدي إلى تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ويُتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فيُتوقع ارتفاع الموج على البحر المتوسط ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، وارتفاعها على البحر الأحمر ما بين متر إلى متر ونصف المتر.. أما حالة الرياح السطحية على البحر المتوسط فتكون جنوبية غربية وحالة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً :

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام.

و يكون الطقس غالباً غائم بوجهِ مع إحتمال هطول زخات محلية من المطر في ساعات العصر و المساء.

الرياح تكون مُتغيرة الإتجاهات خفيفة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، خفيفة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً:

يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام مع بقاء الفرصة مُهيأة لزخات محلية من المطر في ساعات الليل الأولى.

الرياح تكون مُتغيرة الإتجاهات خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً. هذا ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.