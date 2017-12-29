جمارك المطار تحبط محاولة تهريب خصل شعر طبيعى بقيمة 250 ألف جنيه





كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة برئاسة عصام أنور عطية مدير الجمرك من إحباط محاولة تهريب كمية من خصل الشعر الطبيعى المستعار بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران خطوط شركة الاتحاد رقم 889 القادمة من أبو ظبى اشتبه حسن حمدى ريشة مأمور التفتيش فى راكب صينى قادم من أبو ظبى.

وبالعرض على عصام أنور عطية مدير الجمرك قرر تمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد زايد مأمور الفحص، حيث تم تأييد الاشتباه.

وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب من رانيا سيد حسين وهانى وزيرى تحت إشراف محمد سعد مشرف الصالة الخضراء، حيث تبين وجود 450 خصلة شعر طبيعى بوزن 43 كيلو مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبة، وتقدر قيمة المضبوطات بـ250 ألف جنيه.

وقرر محمد قناوى مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 75 لسنة 2017.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك وإبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.