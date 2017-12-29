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جامعة القاهرة: لم نمنع الطلاب غير مسددى الرسوم الدراسية من دخول الامتحان

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 01:40 م
جامعة القاهرة: لم نمنع الطلاب غير مسددى الرسوم الدراسية من دخول الامتحان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة


وائل ربيعى
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بحث مجلس جامعة القاهرة في اجتماعه، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة، وشدد المجلس على ضرورة قيام عمداء ووكلاء الكليات بمتابعة سير أعمال الإمتحانات بكلياتهم وحل اية مشكلة تطرأ خلالها، وتوفير كافة مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحانهم، والبدء في اعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة مع سرعة تداول اوراق إجابات الطلاب بين الأساتذة وتصحيحها ومراجعة كل عملية على حدها، والتأكد من دقة رصد درجات الطلاب.

 وأكد المجلس عدم منع اي طالب لم يسدد الرسوم الدراسية، من دخول الامتحان على ان يتم السداد في الفصل الثاني ودراسة الحالات التي لاتستطيع السداد لمساعدتها.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم إتخاذ كافة الترتيبات الخاصة بتأمين أعمال الامتحانات وتوفير أفراد الأمن الإدرى لتأمين مقار الامتحان، وطباعة أوراق الامتحان فى نفس اليوم وعدم تداولها على أجهزة متصلة بالانترنت للحفاظ على سريتها مع تواجد أستاذ المادة وقت امتحانه. واكد على سرعة إعلان النتائج للطلاب .

واشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول التى بدأت بالكليات تسير وفق نظام منضبط، ومن ذلك عدم دخول التليفون المحمول لقاعة الامتحان، مؤكدآ أنه لم تحدث أية تجاوزات أو أحداث من شأنها التاثير على أعمال الإمتحانات حتى الأن.

واستعرض مجلس جامعة القاهرة، سير الانتخابات الطلابية التي جرت بالكليات وفقآ للائحة الطلابية. واوضح رئيس الجامعة، أن الانتخابات الطلابية بالجامعة شهدت عملية ديمقراطية بين الطلاب وتمت بحيادية تامة دون التدخل من الجامعة في أي من مراحل العملية الإنتخابية. وأضاف أن عملية الإقتراع جرت من خلال صناديق زجاجية وقام الطلاب بمراقبة العملية الإنتخابية من بدايتها حتي عمليات الفرز، مؤكدآ آن سير الانتخابات الطلابية كانت نموذجآ مشرفآ لتطبيق الديموقراطية والتزام الطلاب بعدم الدخول في آي نزاع حزبي أو طائفي، وتزامنها مع وقفة الجامعة الإحتجاجية ضد القرار الغاشم للإدارة الأمريكية الخاص بالقدس والذي عكس موقف جامعة القاهرة الوطني برفضها هذا القرار.

 


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