جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية فى 6 تخصصات لأهالى العجمى





الإسكندرية - هناء أبو العز

انطلقت، اليوم الجمعة تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية وإشراف علاء يوسف رئيس حى العجمى القافلة الطبية الشاملة لخدمة أهالى منطقة العجمى فى تخصصات "رمد -نساء- اطفال -جلدية وتناسلية -باطنة – قلب" ومسح طبى لمرضى الضغط والسكر، قام بتنظيمها إدارة رعاية الشباب وفريق القادة الاجتماعيين بكلية الطب وشارك فيها شباب "مبادرة أبناءنا فى عيونا" من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة.

وقال الدكتور عبد المنعم فوزى، مسئول القوافل الطبية بجامعة الإسكندرية أنه تم الكشف على 150 حالة رمد تم تحويل 15 حالة منهم لمستشفى العيون والكشف على 70 حالة عيون تم تحويل 7حالات لمستشفى الشاطبى وتم الكشف على 215 حالة باطن 210 اطفال 140جلدية و200 كشف مبكر عن السكر والضغط.

كما أشارت الدكتور حميدة أبو شليب أستاذة الصيدلة ورئيسة القافلة أن القافلة شملت أدوية من جميع التخصصات مقدمة من نقابة الصيادلة وشركة فاركو والبرج والمهن الطبية وتم صرف 420 روشته بالإضافة إلى ما تم صرفه من خلال صيدليات العيادات حيث وصل عدد المستفيدين لما يقرب 700 حالة مرضى.

تضمنت القافلة اطﻻق حملة "عشان إسكندرية خلى مهملاتك فى العربية" بالتعاون مع علاء يوسف رئيس حى العجمى، لتوعية المواطن بأهمية المحافظة على جمال مدينة الإسكندرية، وحملة توعية ارشادية اخرى عن كيفية ترشيد المياه من ادارة التوعية بشركة مياه الشرب وندوة توعية صحية فى بعض التخصصات.

كما أقيم على هامش القافلة الطبية الشاملة عدة ندوات تثقيفية وتوعوية عن ختان الإناث تحت عنوان "الختان بين التهويل والتهوين" ألقاها الدكتور عبد المنعم فوزى استشارى امراض النساء والتوليد بكلية الطب، وندوة تحت عنوان (الوقاية خير من العلاج" القتها الدكتور حميدة أبو شليب الاستاذة بكلية الصيدلة تحدثت فيها عن سبل اﻻهتمام بالصحة العامة، وندوة عامة عن أضرار التغذية الغير سليمة وآثارها فى تأخر النمو عند الأطفال ألقاها الدكتور بيومى غريب استاذ طب الأطفال بكلية الطب، كما تم عمل مسابقات للاطفال وتوزيع جوائز نقدية وهدايا.