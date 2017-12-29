جامعة الإسكندرية تدين حادث كنيسة مارمينا الإرهابى





الإسكندرية - هناء أبو العز

دانت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف كنيسة مارمينا بحلوان اليوم الجمعة، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم رجال من قوات الأمن وتتقدم بخالص التعازى وصادق المواساة إلى أهالى الشهداء راجين الله أن يتغمدهم بواسع برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل جراء هذا العمل الإرهابي الغادر الذى استهدف حياة الأبرياء الأمنين.

وأعلنت الجامعة دعمها الكامل وتضامنها مع القيادة السياسية ورجال الجيش والشرطة الأبطال وكافة مؤسسات الدولة في جهودهم للقضاء على هذا الإرهاب، وتثمن الدور الذي تقوم به قوات الجيش والشرطة في مواجهة تلك الجماعات الإرهابية التي لا تعرف دينا أو عرفا إلا سفك دماء أبناء الوطن المخلصين، وتشيد بيقظة رجال الشرطة التى منعت تزايد أعداد الضحايا فى الهجوم الإرهابى مما يؤكد ضرورة تضافر الجهود لملاحقة هذه العناصر الإرهابية الضالة والتصدى لها بكل قوة وحسم.