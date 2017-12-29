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تونس تستعين بـ 54 ألف شرطى لتأمين الاحتفال بالعام الجديد

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 08:19 م
تونس تستعين بـ 54 ألف شرطى لتأمين الاحتفال بالعام الجديد الشرطة التونسية - أرشيفية


(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، فى بيان لها اليوم الجمعة، أنها ستستعين بـ 54 ألفا من أفراد الأمن والحرس الوطنيين والحماية المدنية، فى إطار استعداداتها لتأمين الاحتفال برأس السنة.

وأضاف البيان أن الوزارة ستواصل تسخير امكاناتها البشرية والمادية يوم الإثنين، المقبل، أول أيام العام الجديد، لتأمين حركة المرور وتنقلات المواطنين بين مختلف الولايات، تزامنا مع نهاية عطلة الشتاء المدرسية والجامعية وعطلة رأس السنة.

ودعت الوزارة، فى هذا الصدد المواطنين، إلى القيادة بسرعة متوازنة وعدم الإفراط فى السرعة، واحترام الأولوية، كما دعت جميع مستخدمى الطريق إلى احترام قانون الطرقات، والإمتثال لأوامر مسئولى الأمن عند الإشارة لهم بالتوقف.


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