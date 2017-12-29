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تونس تدين هجوم كنيسة مارمينا الإرهابى

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 11:51 م
تونس تدين هجوم كنيسة مارمينا الإرهابى كنيسة مارمينا


إيمان حنا
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أعربت تونس عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف، اليوم كنيسة "مارمينا" بمدينة حلوان والذي راح ضحيته قتلى وجرحى من المواطنين الأبرياء.
 
وعبرت تونس عن استنكارها لاستهداف دور العبادة وعن تعاطفها مع أسر الضحايا، وأنها تُجدّد وقوفها المطلق إلى جانب مصر في جهودها لمكافحة هذه الآفة الخطيرة والحفاظ على أمنها واستقرارها.
 
كما جددت تونس دعوتها إلى مواصلة الجهود الإقليمية والدولية وتعزيز التنسيق لمجابهة ظاهرة الإرهاب المقيتة التي تهدّد أمن وسلامة دول المنطقة والعالم بأسره.
 

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