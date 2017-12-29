تنفيذ 850 حكما قضائيا فى حملة أمنية مكبرة بأسوان





أسوان ندى سليم

تمكنت مديرية أمن أسوان، من تنفيذ 850 حكما لهاربين من العدالة، حيث تم تنفيذ 184 حكم حبس جزئى، و44 حكم مستأنف، و472 أحكام غرامات، و144 أحكام مخالفات.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية ، تم ضبط 25 قضية تموينية، حيث تم تحرير 9 محاضر لأصحاب منافذ تجارية لعدم الاعلان عن الأسعار، كما تم تحرير 7 محاضر لأصحاب مطاعم لعدم حملهم شهادة صحية.

وفى مجال ضبط قضايا المرافق، تم ضبط 265 مخالفة متنوعة، حيث تم رفع 97 حالة إشغالات بالطريق العام، نتج عنها 167 مضبوطات أشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخزن مجلس المدينة.

فى مجال ضبط القضايا المرورية، تم تحرير 617 مخالفة مرورية متنوعة، حيث تم تحرير 111 مخالفة تجاوز حد السرعة، كما تم تحرير 200 مخالفة غرامات ونش، وضبط سيارتين وتوك توك بدون ترخيص.