تفكيك حزام ناسف بحوزة إرهابى حاول اقتحام كنيسة مارمينا فى حلوان





كتب محمد شعلان

أكدت مصادر أمنية، أن قوات الأمن تمكنت من تفكيك حزام ناسف بحوزة الإرهابى الذى حاول اقتحام كنيسة مارمينا فى حلوان.

وكان لقى أحد العناصر الإرهابية مصرعه، منذ قليل، عقب محاولته اقتحام كنيسة بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان كنيسة مارمينا بحلوان، وأفاد شهود عيان، باستشهاد ضابط ومجندين فى الهجوم الإرهابى على الكنيسة.

ومن جانبه، انتقل اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إلى مكان الحادث، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وعما إذا كان هناك وفيات أو مصابين.