تعرف على مشروعى إنشاء معامل للاعتماد والجودة للمنتجات الصناعية





كتبت: دانه الحديدى

طرحت كل من غرفة الصناعات الهندسية، وشعبة الأحجار بغرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، خلال الفترة الأخيرة، مشروعين لإنشاء معامل للفحص والاعتماد، أحدهما مخصص للأجهزة الكهربائية، والآخر للأحجار الكريمة.

وفيما يلى معلومات حول مدى أهمية تلك المشروعات..

- يهدف انشاء معامل للفحص والاعتماد، إلى فحص المنتجات النهائية المصنعة محليا، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والصناعية المطلوبة، كذلك اصدار شهادات جودة معتمدة دوليا لتلك المنتجات، بما يساعد فى تصديرها للخارج.

- يوفر انشاء معامل للجودة والاعتماد داخل مصر، الوقت والتكلفة الباهظة التى يتكبدها المصنعين لإصدار شهادات جودة معتمدة لمنتجاتهم بالمعامل خارج مصر

- تصل تكلفة فحص العينة الواحدة من الأجهزة الكهربائية إلى 20 ألف دولار أمريكى، فيما تصل تكلفة فحص واعتماد الحجر الواحد خارج مصر تبلغ 50 دولارا، وترتفع لـ100 دولار مع إضافة تكلفة الشحن

- يتكلف مشروع انشاء معمل لفحص المنتجات الكهربائية حوالى 80 مليون جنيه

- تبحث غرفة الصناعات الهندسية إنشاء شركة مساهمة لتمويل مشروع معمل فحص واعتماد الاجهزة الكهربائية

- تتواصل الغرفة مع الهيئات الدولية المتخصصة فى الفحص والاعتماد للحصول على الخبرة اللازمة لانشاء المعمل

- تبحث شعبة الأحجار مع احد المستثمرين تمويل مشروع معمل فحص واعتماد الأحجار الكريمة فى غضون شهر، بتكلفة تصل لمليونى جنيه

- من اهداف المشروعين استقطاب الشركات العربية لإجراء الفحص والاعتماد لمنتجاتها داخل مصر