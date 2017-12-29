video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على مشروعى إنشاء معامل للاعتماد والجودة للمنتجات الصناعية

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 01:00 ص
تعرف على مشروعى إنشاء معامل للاعتماد والجودة للمنتجات الصناعية أحجار كريمة - أرشيفية


كتبت: دانه الحديدى
إضافة تعليق

طرحت كل من غرفة الصناعات الهندسية، وشعبة الأحجار بغرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، خلال الفترة الأخيرة، مشروعين لإنشاء معامل للفحص والاعتماد، أحدهما مخصص للأجهزة الكهربائية، والآخر للأحجار الكريمة.

 

وفيما يلى معلومات حول مدى أهمية تلك المشروعات..

- يهدف انشاء معامل للفحص والاعتماد، إلى فحص المنتجات النهائية المصنعة محليا، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والصناعية المطلوبة، كذلك اصدار شهادات جودة معتمدة دوليا لتلك المنتجات، بما يساعد فى تصديرها للخارج.

- يوفر انشاء معامل للجودة والاعتماد داخل مصر، الوقت والتكلفة الباهظة التى يتكبدها المصنعين لإصدار شهادات جودة معتمدة لمنتجاتهم بالمعامل خارج مصر

- تصل تكلفة فحص العينة الواحدة من الأجهزة الكهربائية إلى 20 ألف دولار أمريكى، فيما تصل تكلفة فحص واعتماد الحجر الواحد خارج مصر تبلغ 50 دولارا، وترتفع لـ100 دولار مع إضافة تكلفة الشحن

- يتكلف مشروع انشاء معمل لفحص المنتجات الكهربائية حوالى 80 مليون جنيه

- تبحث غرفة الصناعات الهندسية إنشاء شركة مساهمة لتمويل مشروع معمل فحص واعتماد الاجهزة الكهربائية

- تتواصل الغرفة مع الهيئات الدولية المتخصصة فى الفحص والاعتماد للحصول على الخبرة اللازمة لانشاء المعمل

- تبحث شعبة الأحجار مع احد المستثمرين تمويل مشروع معمل فحص واعتماد الأحجار الكريمة فى غضون شهر، بتكلفة تصل لمليونى جنيه

- من اهداف المشروعين استقطاب الشركات العربية لإجراء الفحص والاعتماد لمنتجاتها داخل مصر


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الصناعات الهندسية": نبحث إنشاء شركة مساهمة لاعتماد منتجات كهربائية

"شعبة الأحجار" تنشئ أول معمل لاعتماد الأحجار الكريمة بتكلفة 2 مليون جنيه

اتحاد الصناعات

معامل الاعتماد

الفحص والاعتماد

شهادات جودة

الاجهزة الكهربائية

الاحجار الكريمة

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
الحكومة: لا زيادات جديدة فى أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

الحكومة: لا زيادات جديدة فى أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

"الداخلية" تغلق 46 صفحة بـ"فيس بوك" تحريضها على العنف والابتزاز المادى

"الداخلية" تغلق 46 صفحة بـ"فيس بوك" تحريضها على العنف والابتزاز المادى

"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس

"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس

السوشيال ميديا تعلن الحرب على "بص أمك".. رواد مواقع التواصل يهاجمون إسفاف الأغنية وإيحاءاتها.. ومنتج الكليب: فين قلة الأدب دى واحدة بتشتكى من حماتها.. ولو ركزوا هيلاقوا الكلمة عادية.. ومغردون: فين دور الرقابة؟

السوشيال ميديا تعلن الحرب على "بص أمك".. رواد مواقع التواصل يهاجمون إسفاف الأغنية وإيحاءاتها.. ومنتج الكليب: فين قلة الأدب دى واحدة بتشتكى من حماتها.. ولو ركزوا هيلاقوا الكلمة عادية.. ومغردون: فين دور الرقابة؟

مدرب النجم الساحلى فى "سداسية" الأهلى مرشح لخلافة ديسابر بالإسماعيلى

مدرب النجم الساحلى فى "سداسية" الأهلى مرشح لخلافة ديسابر بالإسماعيلى

إعلام الجابون يعترف بتفوق محمد صلاح على أوباميانج فى الفوز بجائزة الكاف

إعلام الجابون يعترف بتفوق محمد صلاح على أوباميانج فى الفوز بجائزة الكاف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة