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تعرف على "قطار الحرمين" فائق السرعة فى 10 معلومات

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 02:44 م
تعرف على "قطار الحرمين" فائق السرعة فى 10 معلومات قطار الحرمين


كتبت ـ فاطمة شوقى
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انتهت شركة "كونسورتيوم" الإسبانية من مشروع القطار الفائق السرعة فى المملكة العربية السعودية، والذى يصل بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، وسيقوم الاتحاد الإسبانى المسئول عن هذا المشروع بأول اختبار للركاب فى 31 ديسمبر، من خط المدينة المنورة الذى يسمى "أفى الصحراء" وبعد هذه المرحلة سيكون هناك اختبار للقطار الفائق السرعة لحجاج بيت الله الحرام، ليبدأ بشكل منتظم فى مارس 2018، على الرغم من أن هذا الموعد لم يكن مؤكدا، بسبب اختبار المشاكل التى كانت تواجه المحطات.

 

ووفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية فإن هناك 10 معلومات عن قطار الحرمين السريع الرابط بين مدينتى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

 

1-    تبلغ سرعة أفى الإسبانى 300 كم/ ساعة وطوله يصل إلى 450 كيلو متر

2-    يعمل على نقل 60 مليون راكب سنويا، 166.000 يوميا

3-    مشروع القطار تكلف 6.736 مليار يورو

4-    المشروع يحتوى على 35 قطار وفى المستقبل سيكون 55، والقطار يحتوى على 13 عربة بطاقة استيعابية 417 مقعدا

5-    القطار يربط مدينة جدة بمكة المكرمة عبر خط مزدوج طوله 78 كيلو مترًا، وهو ما سيختصر المسافة بين المدينتين إلى نحو 21 دقيقة، ويقطع 449 كيلومتر فى أقل من ساعتين ونصف الساعة بين مدينتى مكة المكرمة والمدينة المنورة

6-    يقطع المسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة فى 5 محطات

7-    تم اعتماد 30 تقنية فى القطار، ويتأقلم مع ارتفاع درجات الحرارة من 50 درجة إلى أقصى درجة حرارة تصل إليها البلد

8-    يتم افتتاحه فى مارس 2018

9-    تم الاتفاق على المشروع فى 2011

10- المشروع يعد إضافة نوعية لمنظومة النقل بالمملكة ويتسق مع رؤية 2030 التى نصت على أن تسخر السعودية طاقاتها وإمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، ومن ضمنها خدمات النقل ليصل عدد ضيوف الرحمن من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر بحلول العام 2030.


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